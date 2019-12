Ci eravamo lasciati con una denuncia sociale per una città sporca come una latrina, vituperata di rifiuti, violentata nella sua igiene ambientale senza alcun rispetto da parte di alcuni “banditi”, derelitti colpiti dall’imbecillità e dalla delinquenza ambientale che non rendendosene conto di quanto danno provocano, lasciano in ogni angolo rifiuti. Quando poi basta andare, “gratuitamente” a depositarli nell’isola ecologica della città.

A breve tutto questo dovrà finire visto che sono previsti delle telecamere nascoste installate nei luoghi più strategici dove vengono abbandonati i rifiuti, così finalmente scopriremo chi sono questi scienziati del terzo millennio con l’indole del bandito e della vigliaccheria senza alcun rispetto per l’ambiente circostante.

Intanto l’anno che sta per concludersi lascia una Taurianova pulita grazie al sacrificio dei lavoratori dell’Avr, la ditta incaricata all’espletamento della pulizia, e al responsabile dell’Ufficio Tecnico arch. Antonino Bernava che da quando è stato messo il pezzo contro i “lordazzi” siamo stati costantemente in contatto, garantendomi la pulizia della città per il 2019. Adesso, speriamo che il nuovo anno ci consegni e consegni ai banditi colpiti dalla maledizione dei “lordazzi” una parvenza di buonsenso quantomeno rispettoso per la città e dal 2020, i rifiuti vengono lasciati nel giusto luogo di deposito, ovvero l’isola ecologica.

Perché Noi, ripetiamo, Noi che seppur senza l’ausilio di firma non avendo mandato a casa nessuno, siamo rimasti vigili per il bene della città e non ci siamo eclissati, sparendo ma restando, vigili ai problemi della città perché, Noi, vogliamo bene alla città, senza ancore e con stima immensa, a Taurianova! Auguri con un grazie immenso ai lavoratori dell’Avr per gli immensi sacrifici che fanno ogni giorno, a volte anche senza essere neppure pagati.

N.B. Per non farci mancare nulla, nello stesso istante che sto scrivendo, appuro che nemmeno l’ultimo giorno dell’anno i “maledetti Lordazzi” demordono. Spazzatura lasciata davanti l’isola ecologica negli orari di chiusura, quando poi basta aspettare alle 15 per fare semplicemente le persone civili. Ma “Lordazzi” sono e tali maledettamente restano!