di Carmelo Nicotera

Taurianova si lascia avvolgere dal linguaggio universale dell’arte. La necessità del territorio di cavalcare la ricerca delle molteplici espressioni nelle quali si esplica il concetto della bellezza, punto nevralgico per costruire una dimensione che si affranchi dalle storpiature di un’epoca che sembra aver smarrito la bussola della via maestra, trova un porto sicuro nell’estro, nella creatività, nella ricerca di nuove frontiere da esplorare da parte di due figli di Taurianova, Alessio Calivi ed Antonio Zappone, rappresentanti di un panorama di nicchia che vuole però radicarsi nelle dinamiche cittadine per lasciare un segno tangibile dell’importanza di affermare il senso d’appartenenza allargando gli orizzonti della conoscenza a 360 gradi.

Alessio Calivi, cantante e musicista polistrumentista, dopo una prima fase dedicata ad un alternative rock cantato in italiano che l’ha portato a produrre due dischi da solista, si è reinventato in una nuova veste, sfruttando anche gli apprezzamenti ricevuti da alcune band conosciute a livello nazionale ed internazionale, per abbracciare delle sonorità, esclusivamente elettroniche, indossando i panni di “Kim Ree Heena”, progetto che nel marzo del 2018 ha dato alla luce un Ep totalmente autoprodotto che mette in evidenza le qualità e la voglia di lasciare il proprio marchio distintivo nell’idea di musica che esce dai confini naturali il cui suono, però, scuote di brividi e nuove emozioni una produzione made in Taurianova.

L’eco del talento musicale di Calivi rimbomba nelle immagini di un altro taurianovese doc, Antonio Zappone, nome d’arte “Toni Zappa”, artista poliedrico in grado di connotare al lavoro del musicista una “nota” di prestigio grazie alla realizzazione della copertina del lavoro discografico, imperniata sull’esaltazione del genio, della fantasia, della libertà d’espressione, tanto da catturare l’attenzione degli esperti del settore e del pubblico classificandosi al quarto posto nella classifica di “Best Art Vinyl Italia”, ottenendo, dunque, un risultato di assoluto valore nell’ambito delle cinquanta più belle immagini rapportate alla musica della discografia italiana del 2018.

Questo connubio di arte, arricchito anche dal lavoro di Salvatore Insana, verrà messo in mostra domani sera, 29 agosto, nel live set di “Kim Ree Heena” che si svolgerà a Taurianova presso “Le Chicche-Lounge Bar” nella notte della città, appuntamento voluto con forza anche dall’associazione multiculturale “Mammalucco” nel quale il nuovo corso musicale intrapreso da Alessio Calivi, improntato nell’epoca tecnologica nella quale viviamo sull’unione tra suoni digitali ed immagini, verrà impreziosito dalle forme visive elaborate da Zappone ed Insana che renderanno Taurianova un dipinto di vibrazioni dell’anima ed icone senza tempo.