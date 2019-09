Si chiudono questa sera a Taurianova i festeggiamenti in onore della Madonna della Montagna. Rinviato, però, il concerto di Bianca Atzei, che si sarebbe dovuto tenere alle 22 in piazza Macrì, a causa di problemi alle corde vocali dell’artista. La parrocchia “Maria Santissima delle Grazie” di Taurianova ha trovato una rapida soluzione all’imprevisto grazie alla presenza di Mimmo Cavallaro, il cui show chiuderà le celebrazioni in onore della patrona della città. Spettacolo finale con i fuochi pirotecnici.

IL MESSAGGIO SU INSTAGRAM DI BIANCA ATZEI

IL POST FACEBOOK DELLA PARROCCHIA “MARIA SANTISSIMA DELLE GRAZIE”