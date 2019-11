E’ stata celebrata a Taurianova la “Virgo Fidelis”, santa patrona dell’Arma dei Carabinieri. Il rito religioso, nella chiesa del convento Cappuccino e’ stato celebrato da Padre Adam coadiuvato da padre Sagy e dal Diacono Vincenzo Alampi che nel corso dell’omelia ha ricordato i valori dell’arma e i caduti in servizio accolti sotto il proprio manto misericordioso dalla vergine fedele. L’iniziativa come sempre promossa dalla Sezione Cittadina dell’Arma guidata dal presidente Saverio De Gaetano ha visto la Presenza del comandante la Compagnia, Cap. Marco Catizone del comandante la Stazione M.llo Salvatore Barranco, dei tantissimi soci dell’Anc fra i quali il presidente della sezione di Roccella Jonica M.llo Sarago presente – come ha ricordato padre Sagy- con la Banda Musicale della sezione ANC alla festa di Sant’Antonio- e il m.llo Aldo Moncada presidente della Sezione A.N.S.I. . Per l’amministrazione comunale ha presenziato alla celebrazione l’Assessore alla promozione della cultura e della legalita’ Luigi Mamone