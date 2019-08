Negli ultimi tempi nelle nostre contrade ci si è abituati a vedere di tutto: plastica, spazzatura, calcinacci, residui di lavori abbandonati per strada,copertoni disseminati nelle cunette stradali, cemento-amianto (eternit) scaricato a lato di canali di raccolta acque piovane, quest’ultimi dal potenziale altamente contaminante. Ma animali morti no. Oggi su segnalazione di un passante sulla strada denominata Vatoni-Scoglia di competenza provinciale, è stata trovata la carcassa di un maiale dal peso di due quintali, circa. Abbandonata lato strada sicuramente ad opera di ignoti che evidentemente volevano disfarsi della carcassa dell’animale, tra l’altro, tentando probabilmente di bruciarla nell’adiacenza di un palo dell’elettricità a media tensione(20000 volt). Non è più possibile assistere a tanta inciviltà. Riteniamo vergognosi e oltraggiosi tali episodi che oramai si verificano di frequente nelle nostre contrade. Episodi che causano gravi disagi a tutta la popolazione, senza dimenticare che con il caldo la carcassa dell’animale potrebbe causare anche seri problemi di natura igienico sanitaria. Ed è per vero rispetto nei confronti di tutti i cittadini che chiediamo agli organi competenti di voler prendere provvedimenti urgenti e di concentrare ancora di più l’attenzione su tali zone a tutela dell’intera collettività.

(Ci scusiamo per la crudeltà della foto.)