Euforiaedentusiasmo sono gli stati d’animo che hanno accompagnatogli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado “F. Sofia Alessio-N. Contestabile” di Taurianova, i quali hanno partecipato allo “School experience festival”, progetto cinematografico di Giffoni film festival, in collaborazione con la SRC diretta da Walter Cordopatri e patrocinata dal comune di Cittanova. L’esperienza vissuta ha permesso ai ragazzi diessere protagonisti di u npercorso dinamico, in cui lor ostessi hanno potuto esprimere idee, confrontarsi, dialogare senza alcuntimore, favorendo l’educazione alla solidarietàealla cittadinanza, stimolando alla creatività e arricchendo lo sviluppo di personalità poliedriche ed attente alle esigenze altrui. La scuola mediaContestabile, grazie alla propositività della dirigente Maria Nicolosied al meticoloso e appassionato impegno della prof.ssa Stefania Sorace, referente del Progetto teatro da ben sette anni,è impegnatanella realizzazione di attività laboratoriali e seminari finalizzati all’apprendimento e all’utilizzo del linguaggio cinematografico e teatralein funzione educativa.Gli obiettivi della scuola si sposano fortemente con quelli del Giffoni Film Festival, che offre ai ragazzi un laboratorio di opportunità, partendo dalla periferia, dai piccoli centri fino a diventare punto di riferimento mondiale del cinema per ragazzi. I film selezionati dal Giffoni fannoemergere tormenti, angosce, desideri, sogni, conflitti dell’adolescenza, età acerba e turbolenta, e fanno divampare interrogativi e dubbi. Giffoni entra in contatto con i ragazzi per trovare una linea di comunicazione che possa creare un impattoforte sulla loro vita. Bullismo, cyber-bullismo, lotta alla dispersione scolastica, violenza di genere, impegno civile, legalità,temi centrali nella scuola di oggi, sono affrontati da Giffoni con un linguaggio che viene ascoltato e decodificato dai giovanie che diventafondamentale per i ragazzi del nostro territorio in particolare, poiché li tira fuori dalle loro stanze; non ci si limita ad un like in un post, ma “mi piaci” detto guardandosi negli occhi; non emoji piatti e sempre uguali, ma emozioni profonde ed uniche. Per consolidare quanto detto sopra,la Contestabile, nella persona della dirigente Maria Nicolosie della referente prof.ssa Stefania Sorace, ha firmato un Protocollo d’intesacon l’Associazione Prosopon e la SRC-Scuola di Recitazione della Calabria,partenerdel Giffoni film festival,nell’ambito del progetto “Cinema per la Scuola”.La nostra scuolapredilige una metodologia attiva per motivare gli alunni aun apprendimento pluridisciplinare, permettendo loro di sviluppare epotenziare le capacità espressive, arricchendoconoscenze ed uso di linguaggi. La partecipazioneattiva allo “School experience festival” ha stimolato gli studenti a cercare tecniche e strategie per gestire un dibattito, sapere parlare in pubblico, difendere le proprie opinioni,motivando la scelta del film preferito e favorendo lo sviluppo del pensiero creativo.La scuola è uno dei principali ambienti educativi in cui si cresce, si impara a vivere, a diventare uomini e donne capaci di camminare, di percorrere la strada della vita; in tal senso essa è portatrice di una grande missione eresponsabilità.Il connubio

Cinema-Scuola contribuisce al miglioramento della vita sociale del territorio e a rilanciare le risorse che questo può offrire.Inparticolare,la collaborazione tra la Contestabile, l’Associazione Prosopon, la SRC-Scuola di Recitazione della Calabria e il Giffoni ha come idea di fondo quella di proporre progetti, attività, iniziative che coinvolgano il territorio, “sfruttando” risorselocaliper dare la possibilità ai nostri ragazzidi coltivare sogni, ambizioni, potenzialità.