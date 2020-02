Su iniziativa dell’ ASISport Taurianovese e’ stato commemorato prima dell’inizio della partita contro il Saline Joniche Mr Ciccio Leva, l’indimenticabile l’allenatore spentosi lo scorso 12 febbraio e che per oltre 60 anni – atleta prima e poi allenatore- era stato una bandiera del calcio calabrese. Ciccio Leva non fu solo un calciatore e un allenatore ma anche un vero maestro di sport ed un grande educatore per le centinaia di giovani che guido’ con autorevolezza in campo e – da qui – nella vita educandoli ai valori della lealtà e dell’inclusivita’. Taurianovese, Polistena, Bagnarese, Deliese ed altre ancora le sue squadre. La sua bara in chiesa era coperta di tante maglie diverse: l’ultimo omaggio ad un uomo che nel tempo era divenuto un mito. Nello stadio di Taurianova una sua grande foto in un suggestivo bianco nero anni ’60 mostra un giovane atleta innamorato del calcio allora solo come atleta e poi ancor piu’ appassionatamente come tecnico. A rendere piu pregnante il ricordo e piu’ intensa l’emozione la presenza di tante vecchie glorie che con Leva giocarono o condivisero l’esperienza tecnica: Pileggi , Nava, Morabito, Giancotta, Furci, Falleti Con loro il Presidente giallorossa Agostino Andreacchio, l’ex assessore del comune Luigi Mamone , il Dirigente Santo Sisinni e i figli di Mr Leva. Il tempo di donare un bouquet di fiori e di poggiarne un secondo sulla panchina giallorossa . Poi un breve commosso saluto di Mr Morabito e di Peppe Giancotta entrambi uniti nel dire che l’esempio di Mr Leva sia da ricordare costantemente affinché il suo esempio resti vivo e sia conosciuto dalle nuove generazioni. Mr Giancotta ha in particolare rivolto in modo chiaro un invito a far sì che lo Stadio- intitolato qualche anno fa a Tony Battaglia, un giovane ucciso dentro un bar da un minorenne armato di pistola – venga intitolato alla memoria di Ciccio Leva a perenne ricordo del suo impegno. sportivo. Ipotesi, questa bella e condivisibile ma futuribile atteso che il Comune, oggi commissariato, andrà alle urne a fine maggio per scegliere i suoi nuovi amministratori. La proposta comunque meriterà d’essere valutata dai nuovi amministratori della città senza al contempo mortificare il ricordo del giovane Battaglia e della sua assurda morte a seguito della quale, pur non essendo uno sportivo, ebbe lo stadio intitolato alla sua memoria dalla terza terna commissariale sull’onda emotiva che fece seguito alla sua uccisione. Alla fine del breve omaggio uno scrosciante applauso ha raggiunto Mr Leva nella sua nuova invisibile tribuna oltre le nebbie dell’Izoard. Poi i ragazzi del dream team giallorosso di Mr Coppola hanno fatto il resto regalandogli una rotonda vittoria per 2 a 0 al termine di una gara spumeggiante contro il ben impostato Saline.