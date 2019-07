Riceviamo e pubblichiamo

Nel maggio scorso, con una segnalazione inviata al sindaco Fabio Scionti e, per conoscenza, agli uffici del IV Settore, la sottoscritta chiedeva interventi urgenti presso una zona dell’area 167 (precisamente la via San Pio da Pietrelcina), le cui condizioni igenico-sanitarie sono compromesse dalla presenza di erbacce infestanti, rovi di enormi dimensioni, tra l’altro vicino alle abitazioni, divenute ormai riparo per topi, serpenti e insetti.

Inoltre veniva segnalato che la zona, abitata da molti nuclei familiari, in passato è stata interessata dagli scavi per il passaggio dell’ex collettore fognario della Iam, e che ai detti scavi (poi abbandonati) non ha mai fatto seguito un dovizioso ripristino del manto stradale, tanto che, tutt’oggi, i solchi scavati per la conduttura sono ampi e ben visibili, come ampio e visibile risulta il rischio di farsi seriamente male per i bambini residenti che escono a giocare davanti casa.

Di fronte a queste segnalazioni, alle quali era stata allegata copiosa documentazione fotografica, il Primo cittadino aveva rassicurato la sottoscritta di intervenire tempestivamente per risolvere la questione. Ma, a tutt’oggi, ancora nulla di fatto, anzi la situazione è peggiorata. L’inerzia e l’incapacità amministrativa è dovuta solo a fattori burocratici? Auspico che il Signor Sindaco capisca che questioni importanti, come quella descritta, non possono aspettare la macchina dei formalismi e, tanto meno, devono aspettare che accada qualcosa di spiacevole ai residenti di Via San Pio da Pietrelcina. Quindi l’urgenza di attivarsi per ripristinare la normalità nella zona e porre fine allo stato di abbandono in cui si continua a tenere l’“area 167”, in modo tale da per garantire la sicurezza e una condizione igenico-sanitaria ottimale , con la pulizia delle aree verdi e un idonea manutenzione del manto stradale. L’augurio è che, dopo l’ennesima segnalazione, l’Amministrazione si voglia svegliare dal suo torpore e fare qualcosa che per lei rappresenta un’eccezione: occuparsi della Città e risolvere, definitivamente, le serie problematiche che nuovamente, qui, si ripropongono.

Il Consigliere Comunale Maria Teresa Perri

Gruppo Consiliare “Innamorati di Taurianova”