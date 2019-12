Riceviamo e pubblichiamo

In allegato inviamo l’invito alle cerimonie di consegna di n.8 borse di studio della Fondazione Igino Betti e n. 1 Borsa di Studio istituita dal Lions Club Taurianova assieme alla Famiglia Guerrisi intitolata “Pagella d’oro” Liliana Guerrisi Deleo .

La cerimonia, che si terra’ il 6 Dicembre p.v. alle ore 09,30 presso l’auditorium dell’ITC “Gemelli Careri” di TAURIANOVA , vede destinatari della generosa attenzione della Fondazione Betti studenti bisognosi di sostegno finanziario che hanno conseguito ,con l’eccellenza di risultati,la maturita’ nello scorso anno scolastico.

La “Pagella d’oro “ Liliana Guerrisi De Leo ,che e’ alla sua seconda edizione,invece premia,secondo i principi che hanno ispirato la vita e l’attivita’ didattica della compianta Prof.ssa Liliana Guerrisi De Leo , l’eccellenza dei risultati scolastici degli ultimi cinque anni.

E’ questo l’undicesimo anno che la Fondazione Igino Betti e il Lions Club Taurianova Vallis Salinarum ripetono l’intervento grazie al sempre piu’ forte attaccamento alla nostra terra da parte dell’Avv.Francesco Zerbi, Taurianovese Doc ,socio onorario del nostro Lions Club,gia’ Presidente della FIM Federazione Internazionale di motociclismo e membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Igino Betti.Con l’intervento odierno salgono a 81 le borse consegnate negli anni per un totale di oltre 100 mila euro.

Il forte segnale di attenzione che oggi rinnoviamo alle nostri giovani eccellenze assume,nel travagliato contesto in cui viviamo e nel particolare momento storico di crisi sia economica che di valori ,sempre maggiore rilevanza per finalita’ e convinzione di obiettivo.

A questi giovani che hanno dimostrato di avere pienamente i titoli richiesti dalla Fondazione , per essere sostenuti nella delicata ed impegnativa fase di prosecuzione degli studi,vogliamo guardare con fiducia e speranza ,sicuri che quello che oggi puo’ apparire un generoso aiuto economico si rivelera’ domani un investimento su un capitale umano di particolare pregio,sperando di vederli poi radicati e spendere energie e le competenze acquisite su questo lembo di Calabria.

I ragazzi che oggi premiamo provengono da 4 Istituti Superiori della Piana e cioe’ :

Istituto “Gemelli Careri” di Taurianova,il Liceo Classico “Gerace” di Cittanova,Liceo Scientifico “Guerrisi” di Cittanova,Liceo San Paolo di Oppido Mamertina e sono : Saadia Talal,Todaro Caterina,Violi Rocco,Papalia Maria Antonietta,Agostino Aurora,Kaur Taragit ,Condoluci Martina,Attana’Filippo.

La Pagella D’oro Liliana Guerrisi De Leo e’ stata assegnata a Nicoletta Anastasia Deni del Liceo Classico “Gerace” di Cittanova per i brillanti risultati riportati negli ultimi cinque anni con una votazione media di 9,86.

Alla cerimonia saremmo lieti di incontrare Voi e le Vostre testate .

Cordialmente,

dr.Armando Alessi – Coord.Comitato di Services Prof.ssa Aurora Placanica Presidente