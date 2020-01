Dopo quarant’anni di attesa, sono stati consegnati i lavori del palazzetto dello sport di Taurianova.

“E’ un momento importante e significativo per un impianto dalla grande valenza sportiva e sociale – ha sottolineato il Sindaco della Città Metropolitana, Giuseppe Falcomatà.

Un’opera ferma da tanto tempo, che ha subito un lungo stop a causa delle notevoli differenze e difformità riscontrate rispetto alle vecchie carte progettuali ormai datate da oltre trent’anni, determinandone l’inevitabile allungamento dei tempi.”

Sono trascorsi sette mesi, da quando la città Metropolitana aveva pubblicato il bando di gara, avente in oggetto gli “Interventi di riparazione, ripristino e rinforzo strutturale ai fini della regolarizzazione urbanistica-edilizia e sismica della palestra ‘PA4’ ubicata nel comune di Taurianova (RC)”

“Dopo anni di incuria ed abbandono, sembra essere arrivato finalmente il momento di vedere l’opera di cui in tanti hanno parlato negli anni, divenire realtà. Desidero ringraziare – ha aggiunto il Sindaco metropolitano – l’impegno dell’ex consigliere metropolitano, nonché ex Sindaco di Taurianova Fabio Scionti per il decisivo apporto verso questo ambito traguardo. Sono convinto che il palazzetto dello sport taurianovese potrà dare delle risposte, sia alla crescente domanda di eventi sportivi a valenza anche nazionale, sia all’obiettivo di valorizzare un impianto esistente istituendo una funzione importante della vita relazionale della città e del territorio metropolitano.

Presto, dunque, anche Taurianova potrà disporre di una nuova eccellente struttura a servizio dello sport non solo per la cittadina pianigiana ma per l’intero territorio metropolitano”.