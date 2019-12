In occasione della giornata internazionale dei diritti delle persone disabili l’ IC Monteleone- Pascoli di Taurianova (RC) ha dato vita ad una iniziativa di riflessione su cosa sia in realtà la Disabilita.

Alla presenza del DS Dott.ssa M. Concettta Muscolino, del Sindaco Ing. Fabio Scionti di Don mino Ciano Parroco di Maria Ss delle Grazie e della Prof.ssa M. Aurora Placanica Presidente dei Lions “Vallis Salinarum” di Taurianova, si è svolta una intensa giornata altamente educativa per gli alunni della Scuola.

il Convegno coordinato dal Prof. Antonio Albanese Referente per l’Inclusione che ha introdotto i lavori ponendo l’accento sulla domanda che pone il titolo all’iniziativa: Disabile a chi?

A rispondere alla domanda , tre testimonianze di eccellenzache hanno dimostrato come si superi la disabilità.

L’Avv. Oreste Albanese, brillante professionista del Foro di Palmi tetraplegico, Il Prof. Natale Todaro, ottimo docente non vedente, ricercatissimo dai suoi alunni, presso la Scuola Secondaria di I grado di Melicuccà ed Enza Petrilli campionessa di Tiro con l’arco, costretta sulla sedia a rotella da un brutto incidente stradale.

Le loro testimonianze hanno emozionato ed arricchito tutti i presenti, hanno dimostrato che “più grande è la lotta più glorioso sarà il traguardo” citando il cortometraggio “Butterfly circus” proiettato durante il Convegno.

Il concetto che è emerso da tutti i presenti è che la disabilità sia solo un concetto astratto e che la vera disabilità sia nella testa dei così detti “normodotati” che creano delle barriere.

Il convegno è stato intervallato dalla lettura di pensieri degli alunni sul tema e da brani musicali eseguiti dagli stessi alunni.

Tutti noi siamo portatori sani di un deficit, e citando una frase di Einstein scritta su uno striscione affisso all’ingresso dell’Aula Musikè della Scuola Media Pascoli, dove si è svolto il Convegno: “Ognuno di noi è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua capacità di arrampicarsi su un albero, passerà la vita a credersi uno stupido”.