Non c’è stato nemmeno il tempo di capire come davvero possano funzionare le cose in una scuola d’avanguardia, che dall’alto di una enorme responsabilità -che abbraccia non un plesso scolastico, ma una comunità, più agglomerati, quasi un paese- mi sono ritrovata proiettata in un mondo sfigurato, reso quasi irreale a seguito di eventi che non hanno mai fatto parte della normale routine istituzionale, ma che hanno avuto bisogno di immediati interventi per evitare di rimanere travolti e schiacciati da problemi emergenziali, come quello in corso, di più grave peso.

Ogni lavoro e sacrificio prima d’ora fatto all’interno della scuola sembrava aver perduto il proprio nesso eziologico innanzi alle nuove necessità palesemente ed inaspettatamente apparse che hanno costretto a mutare aule, edifici, incontri, lezioni, presenze ed assenze, registri, didattiche, esami; e ciò nel brevissimo tempo di due mesi (o giù di lì) per evitare l’impasse, il blocco e l’annullamento a tempo indeterminato di ogni contatto tra alunni e docenti, tra genitori e scuola, tra cittadini ed Istituzioni.

Di certo, un tale stravolgimento di straordinarie proporzioni e di confusione in ogni abitudinaria movenza non poteva essere disposto unilateralmente, ma avrebbe potuto avere un buon esito e successo solo grazie ad una fattiva operosità e collaborazione di tutti.

Ed è a questo punto che -in un preciso momento- ho conteggiato che tanti sforzi convergevano nel rendere il tutto più fattibile e lineare e per questo non si può non apprezzare e dare ridondanza tanto ai sacrifici profusi all’interno della Istituzione Scuola (DSGA, personale ATA, collaboratori, docenti ed alunni), quanto quelli “sottaciuti” di genitori ed amministrazione locale ed addirittura “disinteressati” come gli interventi della forza pubblica e di private associazioni benefattrici.

In particolare sono a ringraziare spiriti generosi e private associazioni – facenti parte del “Fondo di solidarietà digitale” – per aver contribuito, donando alla scuola dei tablet, consentendo che tutti i ragazzi, anche quelli di famiglie numerose o che non potevano permetterselo, avessero modo di stare assieme agli altri in classe, sebbene virtuale!

Non vanno dimenticati i componenti dell’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Taurianova – in particolare il Comandante Mirko Chiacchierini e il vice maresciallo Corrada Pomillo – che, nel momento più difficile di diffusione del virus e di possibili contagi di agenti patogeni, hanno sfidato ogni avversità andando a consegnare personalmente e con le dovute cautele i ritrovati informatici alle famiglie degli alunni che altrimenti sarebbero stati estromessi dalla scuola per fattori non contingenti alla loro volontà.

Ci si augura che un periodo di fatti così strani e terribili rimangano un semplice ricordo a futura memoria con la consapevolezza acquisita che solo uno sforzo comune potrà sempre dare i migliori risultati.

Il Dirigente Scolastico dell’I.C. “F. Sofia Alessio – N. Contestabile”

Prof.ssa Maria Nicolosi