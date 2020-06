L’intensificazione delle attività di controllo del territorio attuata attraverso i piani strutturati per le diverse aree della provincia di Reggio Calabria, consente di effettuare anche importanti servizi per il contrasto agli illeciti legati alla circolazione dei veicoli, per una maggiore sicurezza degli utenti.

Ed è nell’ambito di tali attività che, nel corso di un servizio notturno, gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Taurianova in servizio di Volante hanno fermato un’autovettura con a bordo tre soggetti, il cui autista, 37enne di Cinquefrondi è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Uno dei passeggeri inoltre, F.A. 63enne residente a Taurianova, ha da subito mostrato un atteggiamento insofferente, manifestando ritrosia a dichiarare le proprie generalità, ed ha reagito violentemente al controllo posto in essere dagli Agenti operanti. Non senza difficoltà i poliziotti hanno sedato comportamento aggressivo, ed hanno arrestato il soggetto per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, denunciandolo anche per il rifiuto di indicazioni sulla propria identità.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.