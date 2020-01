L’Associazione Volontari Servizi Medici Aziendali Onlus di Taurianova con il presidente dott. Antonello Morabito, operante nel campo dell’urgenza-emergenza con personale volontario medico ed infermieristico, che si dedica alla ricerca di soluzioni per la prevenzione della morte improvvisa, mediante organizzazioni di corsi sulla rianimazione cardiopolmonare e l’uso del defibrillatore in seno alla collettività, dona un defibrillatore semiautomatico al Presidio Medico Portuale presente presso l’area portuale di Gioia Tauro. Il Presidio svolge una funzione importante in ambito portuale, in quanto il personale presente 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno contribuisce ad effettuare immediatamente il primo soccorso e la stabilizzazione dei lavoratori coinvolti in infortuni sul lavoro, inoltre garantisce eventuali ricoveri appropriati negli ospedali e gli interventi ambulatoriali di routine.