Riceviamo e pubblichiamo

Non si può tacere davanti ad esternazioni menzognere vergate senza pudore da qualche Consigliere Comunale di maggioranza che, probabilmente, è convinto che i taurianovesi siano un popolo di ignoranti che non conosce le cose e si beve le sue bugiarde affermazioni.

Non si può tacere davanti a chi afferma di essere il protagonista nella vicenda della prossima stabilizzazione di 19 lsu/lpu, quando è arcinoto a tutti che la delibera di Consiglio Comunale è stata approvata con l’indispensabile voto dei Consiglieri di opposizione (in aula l’Amministrazione non aveva la maggioranza) che, proprio ed esclusivamente per la questione degli lsu/lpu hanno votato il bilancio di previsione 2019/2021. Quindi, il “nono Consigliere” poteva benissimo starsene a casa, perchè vi sono stati altri cinque Consiglieri, nelle file della minoranza, che per senso di grande responsabilità hanno dato il proprio contributo.

Si rimane inoltre allibiti di come tutti i Consiglieri di maggioranza permettano al loro collega, con i suoi atteggiamenti di salvatore della Patria, di snobbare Loro e l’intero Istituto consiliare, oltrechè a diffondere fandonnie.

Tant’è che, in virtù di quanto detto sopra, il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito degli impegni assunti da Lui e dal Sindaco in quella seduta, ha fissato, per i prossimi giorni, una riunione, per discutere i metodi e i criteri di stabilizzazione, convocando tutti i Consiglieri che hanno votato il documento e, fra questi, anche i cinque Consiglieri di minoranza che hanno contribuito a raggiungere il risultato di cui tanto, e ingiustificatamente, si vanta il “nono Consigliere” che, quel giorno, ahimè, era solo “l’ottavo” di una maggioranza incompleta.

A conclusione, spero che i Consiglieri di maggioranza tutti, se non per amore verso se stessi e l’Istituzione che rappresentano, quantomeno per rispetto verso la cittadinanza, si sveglino dal loro mutismo e dalla loro indifferenza e vigilino sull’operato dell’esecutivo (che a Loro è tenuto dar conto sul proprio operato) e sui colleghi vanagloriosi che con certe gratuite affermazioni non fanno altro che offendere l’intelligenza loro e di tutta la cittadinanza.

Il Consigliere Comunale

Dr. Rocco Sposato