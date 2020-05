Le parole sono finite! Non credo ci sia altro da aggiungere da alcuni a questa parte, poco cambia, a voglia che li insulti o che li definisci, “Lordazzi” e “Porci”, sembra che per loro siano dei complimenti, sarà che non sono imbecilli, ma diversamente intelligenti?

La raccolta indifferenziata purtroppo per motivi che non dipendono dal Comune è ferma, sembra che a monenti, dalle ultime ordinanze regionali con l’apertura delle discariche dovrebbe normalizzarsi la questione. Ma ciò non arroga questa gentaglia di deturpare l’ambiente cittadino. Ma dove sono cresciuti? Che diavolo di educazione hanno avuto? Ed è disarmante leggere alcuni (fortunatamente) nei social quando vengono pubblicate queste denunce sociali, come se venissero giustificati chi agisce con questi “crimini” ambientali, perchè siccome la differenziata non viene raccolta e allora sono legittimati a gettare rifiuti per strada. Ricordo a questi avventurieri del nulla che anche prima, quando veniva raccolta la differenziata, c’era lo stesso scempio, e da noi denunciato più volte.

Oltre agli altri scienziati che sporcano il centro di Taurianova con delle bottiglie vuote, lasciate ovunque e che tali potrebbero anche essere pericolosi per i cittadini, in quanto vetro e se una bottiglia si rompe, come la mettiamo se qualcuno dovesse farsi male? Ma cosa diavolo avete in testa, ma un’educazione l’avete avuta? Non è che si è migliori facendo queste cose, no, si è imbecilli, porci e lordazzi…chiedendo sempre scusa ai veri porci.

Le parole sono terminate, la stanchezza sta sopravvenendo, osservate le foto e riflettete….

(GiLar)