Non c’è nulla da fare, purtroppo alcuni taurianovesi hanno la cattiva abitudine di essere dei “Lordazzi Doc”. Ad integrazione di quanto scritto stamani (allegato al pezzo), per quanto concerne lo sciopero dei lavoratori dell’Avr per il mancato pagamento degli stipendi, ecco che oggi pomeriggio l’ingresso dell’isola ecologica si presentava così come vedete nelle foto. E chi pulirà? I poveri lavoratori Avr che non percepiscono uno stipendio da tre mesi ma che devono fare degli straordinari perchè hanno scioperato per un loro diritto sacrosanto, a pulire lo scempio fatto da imbecilli “Lordazzi” taurianovesi.

Avevamo scritto di tenere per un giorno i rifiuti dentro casa e che domani si ripristinava il servizio, ma non è servito a nulla. Le ultime parole famose. Puntualmente ci ritroviamo a discutere delle stesse cose e, proprio oggi anche il TgR Calabria ne ha parlato.

Vuoi vedere che tra questi “Lordazzi” con la “L” in maiuscolo, ci sono quelli che fanno i soloni nei social e magari lamentandosi che il paese è sporco, le strade dissestate o altri disservizi? Vuoi vedere che sono quelli che si atteggiano a signori di classe, grandi rispettosi dell’igiene personale e della propria casa, ma non sicuramente dell’ambiente che li circonda come una città? Se si iniziasse a fare delle multe salatissime ma proprio salate, salate colpendo questa massa di imbecilli maleducati, sporcaccioni e indegni di vivere in un paese civile, forse qualcosa potrebbe cambiare. Perché in fondo, riferito a questi “dementi”, Lordazzi si nasce e si diventa pure!