Ieri sera con 31 voti a favore su 31 votanti, Nello Stranges, dopo aver brillantemente svolto il ruolo di segretario dimostrandosi negli ultimi 4 anni il Deus Ex Machina della locale Associazione, è stato eletto nuovo Presidente dell’Ente di Promozione Sociale “ProLoco Taurianova nel Cuore”.

Ieri sera, durante l’Assemblea dei Soci tra conferme ed alcune novità è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo.

Tra gli eletti, oltre al presidente Stranges sono stati riconfermati Pier Luigi Melara e Francesco Stillitano; entrano, invece, per la prima volta Marialuisa Pileggi, Paolo Asciutto, Domenico Albanese e Maria Teresa Greco. Nulla di nuovo per quanto riguarda il Collegio dei Revisori dei Conti dove vengono riconfermati Francesco Terranova, Katia Cardona e Cinzia Cucinotta, mentre per quanto riguarda il Collegio dei Probiviri vengono eletti per la prima volta Maria Concetta Ursida, Alessandra Melara e Antonella Stillitano.

Il neo Presidente Stranges ha voluto ringraziare il Presidente uscente della Pro Loco Francesco Bellantonio per il suo attivo operato in questi anni e ha rivolto i più sinceri auguri ai nuovi eletti.

Il Presidente Stranges appena eletto ha dichiarato: “Assumo con grande senso di responsabilità e con l’entusiasmo che mi ha sempre contraddistinto il ruolo, estremamente delicato e nello stesso tempo importante per il nostro paese, di presiedere per i prossimi 4 anni la Pro Loco di Taurianova. Questo nuovo incarico, per quanto impegnativo non mi spaventa affatto, poiché in questi anni ho speso gran parte del mio tempo a supportare con impegno e passione la crescita della nostra Associazione, nel prossimo quadriennio cercheremo con forza la strada della collaborazione con tutte le Associazioni presenti sul territorio, rafforzando sempre di più l’idea che uniti si vince e per vittoria intendo la crescita socio culturale della nostra città, che non può prescindere dall’unione di tutte le forze sane e volenterose, per rendere Taurianova un paese modello.

Insieme a tutti i volontari della Pro Loco continueremo ad organizzare eventi, promuovendo cultura, folklore, prodotti tipici, che, come abbiamo già potuto constatare durante i tanti eventi organizzati anche da altre associazioni locali, hanno favorito grandi flussi turistici capaci, oltre a favorire in modo concreto l’economia locale, di valorizzare il nostro comprensorio straordinariamente ricco di cultura, storia, bellezze naturali, e paesaggi incantevoli.

Oggi, il Consiglio direttivo e tutti i soci siamo qui a continuare quel cammino iniziato in punta di piedi 4 anni fa e che ha permesso alla nostra proloco di essere considerata dagli addetti ai lavori tra le prime nella nostra regione. Siamo ad un passo dal far approvare dal Consiglio regionale una proposta di legge per storicizzare la nostra Infiorata; siamo riusciti ad essere accreditati come sede di Servizio Civile Nazionale dando l’opportunità, ogni anno, a sei giovani taurianovesi di fare un’esperienza lavorativa retribuita per 12 mesi; vantiamo un componente nel consiglio provinciale UNPLI, un altro in quello regionale e in ultimo la mia rappresentanza come delegato nazionale.

Grazie al lavoro di questi anni la nostra Pro Loco ha ottenuto il decreto di riconoscimento APS che di fatto cambia giuridicamente lo stato da Associazione a Ente di III° settore, ponendola di fatto come unica referente delle amministrazioni pubbliche per sottoscrivere convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi, di attività o servizi sociali e di interesse generale.

Proprio alla luce di questo mio ultimo passaggio vogliamo che il nostro contributo alla società venga degnamente e dignitosamente riconosciuto e valorizzato dagli enti locali.

Il neo presidente, infine, si è rivolto all’intera cittadinanza nel partecipare attivamente e contribuendo non solo con nuovi tesseramenti ma anche con la promozione di nuove idee che noi cercheremo di recepire e mettere in atto.

Ringraziando ancora una volta tutti i soci per la grande fiducia accordatami, chiudo con la promessa di mettere tutta la mia passione, il mio impegno e la mia dedizione affinchè la proloco di Taurianova possa crescere sempre di più per contribuire in maniera fattiva e costruttiva alla crescita socio culturale della nostra Città.

Consiglio Direttivo 2019/2023

Nello Stranges ( PRESIDENTE )

1) Albanese Domenico

2) Asciutto Paolo

3) Greco Maria Teresa

4) Melara Pier Luigi

5) Pileggi Maria Luisa

6) StillitanoFrancesco

COLLEGIO REVISORI

1) Cardona Caterina

2) Cucinotta Cinzia

3) Terranova Francesco

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1) Melara Alessandra

2) Stillitano Antonella

3) Ursida Maria Concetta

Componenti Cons. Dir. Supplenti

1) Rocco Romanelli

2) Angela Giovinazzo

3) Antonino Stillitano

4) Eliana Destito

5) Mariella Neri

Collegio Revisori Supplenti

1) Alessi Mary

2) Martino Maria Vittoria

Collegio Probiviri Supplenti

1) Nancy Petullà