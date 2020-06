Le battute iniziali, riguardanti le elezioni amministrative che tra non molto si terranno nella città di Taurianova, sembrano muoversi in un campo piuttosto distante dai canoni di riferimento della partecipazione democratica. Le grandi questioni sociali del territorio – che andrebbero sollevate e problematizzate in modo particolare in questa delicata fase di transizione – appaiono come adombrate dalla diffusa prevalenza di contrapposizioni strategiche. In questo contesto il coinvolgimento dei cittadini continua a rimanere piuttosto marginalizzato, mentre appare destinato a essere circoscritto nel conclusivo ambito dell’esercizio elettorale. E’ pertanto verosimile pensare che si arrivi, ancora una volta, al rinnovo del consiglio comunale senza che la comunità abbia avuto la possibilità di entrare – in modo pienamente attivo – nel merito degli orientamenti e dei programmi dei partiti. Un percorso aperto e moderno, questo, che meriterebbe di essere sperimentato molto prima – non solamente nelle strettoie di una campagna elettorale – dal momento che si tratta di creare e proporre rinnovate pratiche di mobilitazione dal basso, perché la città sia progressivamente e opportunamente incoraggiata a contribuire alla definizione delle politiche pubbliche. Le conseguenze culturali, che dovessero emergere dall’eventuale assenza di tale quadro situazionale, non sono da sottovalutare. La loro portata, infatti, da una parte chiamerebbe in causa la configurazione organizzativa e comunicativa della politica, dall’altra impatterebbe negativamente sul già debole potenziale di crescita della collettività – in modo particolare quella giovanile – creando un’ulteriore cesura rispetto agli spazi che nella vita pubblica attendono di essere ancora intravisti e occupati. In questo ampio processo una notevole corresponsabilità si lascia individuare nell’associazionismo, generalmente avvitato nell’orizzonte delle sue attività promozionali, la cui tendenza si presenta essenzialmente priva della carica critica di una vocazione sociale, che è quella di cui Taurianova avrebbe bisogno per essere sollecitata a ripensare se stessa.