Il Presidente del Consiglio Comunale di Taurianova Fausto Siclari è stato rinviato a giudizio dal Giudice per le Udienze Preliminari dott. Francesco Petrone per abuso d’ufficio (art. 323 cp).

La questione giudiziaria trae origine nel periodo quando Siclari ricopriva l’incarico di assessore comunale con l’ex sindaco Roy Biasi, e per una questione che lo stesso era stato assolto nel novembre del 2012 con una “sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste”. I fatti riguardavano l’aver percepito per intero, all’epoca, il doppio stipendio da dipendente dell’Asp 10 Palmi e Assessore comunale. E quindi nel consiglio comunale del 28 dicembre 2016, come scrive il giudice per le indagini preliminari, “in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, quindi pubblico ufficiale omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio, intenzionalmente procurava a sé un ingiusto vantaggio patrimoniale, con pari danno ingiusto per il Comune (…). Nei fatti si discuteva la questione che dal 1.08.2006 al 12.03.2017 ha ricoperto l’incarico di assessore senza mai ottenere l’aspettativa da parte dell’Asp e quindi percependo per intero entrambi gli stipendi, di dipendente dell’Asp 10 di Palmi e di amministratore comunale. E quindi durante il dibattito nel civico consesso “ometteva di astenersi (…) procurando a sé l’ingiusto vantaggio patrimoniale corrispondente alla mancata restituzione delle somme debitamente percepite”.

Insieme al Siclari sono stati rinviati a giudizio anche due dipendenti dell’Asp per concorso materiale e morale tra di loro ai sensi dell’art. 110 cp e per falso ideologico art. 480 cp in quanto “il Siclari in qualità di istigatore e beneficiario”, poi Scionti Graziano e Staltari Pasquale “attestavano falsamente in certificato amministrativo che nel periodo dall’agosto 2006 al febbraio 2007, il Siclari Fausto si trovava in condizione di aspettativa”.

L’indagine n. 114/2017 RGNR e 427/2017 RGGIP, nasce da una denuncia dell’ex sindaco Rocco Biasi e la prima udienza si terrà il 13 settembre prossimo. Gli avvocati difensori di Siclari sono Francesca Siclari e Guido Contestabile. Il Comune di Taurianova con decreto n. 27/2019 si è costituito parte civile al processo a carico del Siclari “+ 2”.