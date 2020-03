All’indomani della preannunciata nomina del nostro concittadino Nino Spirlì a Vicepresidente della Giunta Regionale, accolta con grande positività, da Taurianovese e da responsabile di partito di Fratelli D’Italia, sento di esprimere le più sincere e vive congratulazioni per il prestigioso incarico e per il delicato compito il quale è chiamato a svolgere.

Per la prima volta un Taurianovese entra a far parte nella squadra di governo della nostra Regione e tante sono le speranze riposte anche in lui, affinché il nostro territorio venga maggiormente attenzionato dalla politica regionale rispetto al passato. Sarà certamente significativo il contributo che la nuova squadra di governo darà al rilancio della nostra Regione nella quale tutte le forze politiche di centrodestra confidano fiduciosi e per cui auguro, a Nino Spirlì un proficuo lavoro.