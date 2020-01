Sabato 28 dicembre l’Avis Comunale di Taurianova e il Leo Club Palmi sono stati protagonisti di una giornata dedicata alla solidarietà e alla donazione del sangue.

Così, l’ultimo appuntamento avisino del 2019 della comunità taurianovese è stato mosso dall’iniziativa “Leo Zero Negativo, Dono Positivo”, con donatori e comuni cittadini che, avvicinatisi all’autoemoteca, hanno potuto ricevere dagli addetti ai lavori materiale informativo e chiarimenti sulle modalità di espletamento della donazione del sangue e le finalità operative delle due associazioni. Per i più piccoli, invece, non sono mancati palloncini colorati e biscotti a forma di goccia.

A gestire l’evento, per Avis, il presidente Francesco Surace e il vice presidente Domenico Crocitti, coadiuvati da una schiera di vecchi e nuovi collaboratori, mentre per il Leo Club Palmi vi erano, il segretario, Chiara Luverá, il presidente Daniele Filippone, il past president Simona Monteleone e il cerimoniere Dalila Saffioti.

La collaborazione avviata tra le due realtà antropofile ha reso possibile la creazione di nuove maglie nella rete della diffusione del messaggio solidale, potenziando e diversificando la cultura del dono di sé, con risultati concretizzatisi in un dicembre avisino di eccezionale portata in termini di sacce prodotte dall’Avis taurianovese.