Da nostre informazioni, questa sera si terrà una riunione dei consiglieri di opposizione al sindaco Scionti per individuare un percorso comune contro il capo della maggioranza. La linea tra i consiglieri comunali non è omogenea anzi ci sono delle discordanze sulla linea da percorrere. A reggere le fila delle opposizione ci sarà sicuramente Roy Biasi a dettare le regole da seguire. Prestileo ci sarà? Il consigliere ex maggioranza non ha assicurato la sua presenza? Anzi i ben informati sostengono che non sarà lui a staccare la spina al sindaco, non sarà lui a portare la città verso il commissariamento, d’altronde, Prestileo nel suo intervento di insediamento a luglio scorso era stato chiaro, meglio il peggior sindaco che i commissari prefettizi. in questi casi la pressione la farà da padrona. Nelle mani di Prestileo le sorti della città.