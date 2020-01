“I Lordazzi siete voi che sporcate non noi che puliamo”, come slogan non sarebbe male, visto che alla fine ognuno resta quel che è e l’azione rimane sempre di chi la fa.

Stamani sono arrivate centinaia di foto per far comprendere il lavoro straordinario che stanno facendo gli operai dell’Avr (sotto le direttive dell’arch. Bernava), tra pulizie di strade colme di rifiuti buttati dai “Lordazzi”, così come altri “Lordazzi” hanno lasciato durante la notte di Capodanno bottiglie di vetro sulla piazza e dentro la Villa Comunale, residui dei bagordi del divertimento ma anche della loro irresponsabile imbecillità (d’altronde come recita una frase che gira sul web, e come quando sei morto, tu non lo sai e gli altri soffrono, così la stupidità, chi lo è non lo sa, ma altri ne pagano le conseguenze).

Si è provveduto anche alla potatura di alcuni alberi come la pulizia di tombini, insieme ad altre pulizia straordinarie di strade di collegamento.

Oggi c’è il commissario prefettizio Surace che dopo il “cesaricidio” ha preso le redini in mano della città e sta facendo quel che è possibile, Già si vedono strade riparate in quanto colmi di voragini, a breve con la messa a post dei mezzi meccanici si procederà alla riparazione delle perdite d’acqua che stanno invadendo il territorio.

Come abbiamo detto più volte, un sindaco o un commissario prefettizio, la questione del voler bene la città non cambia, perché Noi vogliamo bene alla città, ripetiamo, Noi che vogliamo bene alla città, la firma la mettiamo solo per sensibilizzare un problema e quindi porlo all’attenzione delle istituzioni preposte. La nostra firma è propositiva e anche dopo che l’avremmo messa, insieme alla faccia, abbiamo il terribile vizio di non sparire nel nulla. La politica è servizio, ma anche e soprattutto presenza. Ringraziamo ancora una volta per la disponibilità al confronto e all’ascolto il Commissario pefettizio, dott.ssa Surace alla quale ieri ho ribadito il concetto che non abbasserò la guardia, ma la osserverò, sia che ci sia un viceprefetto o un “Marchese del Grillo”. Perché nei fatti, Noi vogliamo bene alla città.

Mi è stato altresì detto che invece di sporcare le strade, potete recarvi all’isola ecologica gratuitamente a deporre i vostri rifiuti negli orari di apertura e se trovate chiuso, non buttateli nei cancelli perché in fondo gli operai dell’Avr non sono i vostri maggiordomi!

Di seguito un collage di ciò che è stato fatto per la città!