in occasione della memoria liturgica di San Francesco di Sales (1567-1622), patrono dei giornalisti e fondatore delle figlie di Santa Maria della Visitazione, il Vescovo Francesco Milito ha il piacere di incontrare i giornalisti e gli operatori della comunicazione sociale presenti in diocesi con la Celebrazione

Eucaristica che si terrà a Taurianova nel Monastero della Visitazione, venerdì 24 gennaio alle ore 17.00.

La scelta del Monastero è legata ad un anniversario importante, il centesimo anniversario della canonizzazione di santa Margherita Maria Alacoque,

apostola del Sacro Cuore, e anno giubilare per tutti i monasteri dell’ordine.

Vocazioni diverse quella dei giornalisti e delle monache di clausura ma con un bel parallelismo: le monache vivono la propria chiamata nel cuore

della chiesa, i giornalisti nel cuore del mondo.

A tutti coloro che parteciperanno alla Santa Messa è accordata la grazia di una indulgenza plenaria alle solite condizioni (essere in stato di grazia,

confessarsi e comunicarsi nei 20 giorni che precedono o che seguono, pregare secondo le intenzioni del Santo Padre).