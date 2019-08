Mercoledì sera a Taurianova, a partire dalle ore 22:00, nell’area dell’Ex Mercato del Pesce si terrà una manifestazione culturale promossa da tre fra le più importanti associazioni cittadine: Avis Comunale di Taurianova, Auser “Madre Teresa di Calcutta” e Associazione Culturale “Nuova Aracne”. Nel corso della serata verrà presentato il libro “Hebdomas. Hostaria delle Pene”, scritto a quattro mani da Pier Luigi Caligaris e Luigina Ganau, autori piemontesi che giungeranno in Calabria per un breve tour estivo di presentazioni e dialoghi con i lettori. Il tutto verrà accompagnato da momenti dedicati di letture e pause musicali, a cura, queste ultime, del maestro Andrea Nania. Tale serata rientra nel filone de “L’Arte di donarsi”, già attivo negli ultimi tempi con il fine di veicolare, tramite l’arte, la letteratura e la cultura in genere il messaggio di un vivere responsabile e attivo, secondo i più nobili dettami del pensiero avisino e in linea con gli scopi sociali delle altre due associazioni coinvolte.