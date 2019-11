Prosegue lo sviluppo delle attività del Centro Dialisi di Taurianova, concentrandosi sui servizi offerti ai Trapiantati Renali. Il numero degli “ex dializzati” che hanno ricevuto un “trapianto di rene”, liberandosi dalla schiavitù della dialisi, è diventato cospicuo nel corso degli ultimi decenni e risulta ancora in crescita. Tali soggetti non smettono di avere necessità di un “rapporto di cura” della medicina specialistica nefrologica, anzi lo ampliano. Per gestire le cure dei Trapiantati Renali occorre, infatti, applicare un insieme di competenze professionali mediche a più ampio raggio. In un panorama sanitario spesso desolato, a Taurianova si è realizzato un nuovo modello gestionale per dare soddisfazione ai bisogni assistenziali dei trapiantati renali. Sotto la guida del Dirigente Medico Responsabile della Struttura, Dott. Vincenzo Bruzzese, affiancato dai colleghi nefrologi Caterina Bono, Stefania Conti e Rosario D’Amore, coadiuvati validamente dalla Caposala Marianna Alviano e dall’Infermiera Professionale Carmela Tripodi, è stato avviato un Centro Servizi Trapiantati Renali, che accoglie e sostiene tutti quei pazienti “ex dializzati” che dopo l’innesto del nuovo organo in uno dei Centri Trapianti sparsi sul territorio nazionale, tornano a casa loro, al cosiddetto “territorio” della Piana, facendo sì che costoro possano trovare condizioni adeguate per la migliore gestione del loro nuovo status di trapiantato renale. Da questo momento diventa, infatti, necessario realizzare un percorso di sorveglianza, di prevenzione e di cura rivolto a evitare il rigetto del rene trapiantato ed i fenomeni di tossicità farmacologica, a minimizzare il rischio infettivo ed il rischio neoplastico correlati alla situazione di immunodepressione farmaco-indotta e a rilevare eventuali conseguenze dismetaboliche (Diabete Mellito di nuova insorgenza, Dislipidemia, ecc..), intervenendo con adeguati provvedimenti terapeutici per arginarli. Lo sviluppo di tali azioni sul territorio, presso il Centro Servizi Trapiantati Renali, come si fa a Taurianova, lungo un percorso interattivo di condivisione con i sanitari del Centro Trapianti, ubicato spesso in una sede molto lontana, costituisce un modello di “integrazione” Ospedale-Territorio trans-regionale che contribuisce a dare un po’ di lustro alla derelitta sanità della Piana.