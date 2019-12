Il Partito Democratico di Taurianova esce allo scoperto con un documento firmato congiuntamente dalla coordinatrice Mesa Gerace ex consigliere comunale e da Giovanni Puccio coordinatore della federazione della Città Metropolitana.

E lo fa esprimendo piena solidarietà al sindaco esprimendo “indignazione di fronte all’abbandono della maggioranza da parte di alcuni consiglieri di maggioranza che hanno brigato insieme ai componenti della minoranza (…)”. I dem ringraziano il sindaco per aver contribuito a dare “credibilità all’istituzione comunale dopo l’ennesimo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose”. E che “i cittadini di Taurianova siamo certi, continua il documento, sapranno valutare bene da quale parte stanno le responsabilità di questo vero vulnus democratico”.

“Si tratta di un atti di grande irresponsabilità che interrompe un processo di ricostruzione democratica fondato sulla legalità, efficienza e trasparenza amministrativa, di crescita e sviluppo”. I dem taurianovesi condannano fermamente da quello che si evince i consiglieri che eletti con la coalizione “Taurianova Cambia” nel novembre del 2015 e che sono passati nella minoranza tradendo la volontà degli elettori. Elencando poi una serie di risultati raggiunti, tra i quali la metanizzazione delle frazioni dopo 40 anni di attesa, il riefficientamento energetico di tutta la pubblica illuminazione e tante altre cose.

“Il Partito Democratico, conclude, nel prendere atto della situazione, ribadisce di essere pronto a rilanciare la sua azione a difesa della legalità e della trasparenza delle istituzioni e coerentemente con l’attività amministrativa avviata dal sindaco Fabio Scionti che rimane punto di riferimento nella nostra proposta politica in vista delle prossime consultazioni elettorali comunali”.

(GiLar)