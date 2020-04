Sono giorni di massima crisi. Scuole e università chiuse in tutte Italia.

Tutto si ferma, ma per alcuni laureandi dell’Università Bicocca di Milano è arrivato il giorno tanto atteso.

Settimane angoscianti per tutto quello che accade al nostro paese colpito dal Covid-19,

un’Italia in ginocchio, un Governo che adotta misure restrittive, nonostante ciò la commissione didattica

non si ferma, adotta un metodo nuovo decidendo che le lauree verranno svolte in maniera telematica.

Un esperimento che ha visto coinvolti molti laureandi in questo mese, tra cui la candidata Isabella

Furfaro, laureanda in Giurisprudenza Magistrale a ciclo unico, che oggi 31 Marzo completa il suo percorso

universitario.

La sua tesi in procedura penale sovranazionale, dal titolo “L’Italia condannata dalla Corte EDU per le

plurime violazioni nel caso Knox”, relatrice S.B. che in queste settimane ha ricoperto un ruolo indispensabile

per questa laureanda fuori sede, incoraggiandola e supportandola nei momenti più difficili.

Pianificava da mesi questo giorno e non vedeva l’ora di condividere questo traguardo accanto alla propria

famiglia, tutto questo prima che il decreto vietasse gli spostamenti, e per questa ragazza di

Taurianova tutto questo non sarà possibile.

La sera delle partenze in cui tutti nel delirio prendevano qualunque mezzo per fare rientro dalle proprie

famiglie, gesto estremo ed irresponsabile che ha penalizzato molti di essere stati incoscienti nei confronti

della propria terra, Isabella nel pieno della notte sommersa dalle lacrime ha compiuto un gesto coraggioso

e d’esempio per molti, sfidando il sentimento più grande “l’amore”.

La sua laurea non sarebbe stata diversa solo nella forma ma anche nella sostanza, decide di rimanere a

Milano mettendo al primo posto l’amore per la propria famiglia e per il proprio paese consapevole che in

questo giorno avrebbe festeggiato lontana dai suoi affetti e dai suoi amici.

Tutto questo, le fa onore!

Ore 14.00: ci siamo.

Tailleur nero e bordeaux, camicia bianca e tacco alto.

Attende il suo turno, la commissione ascolterà la discussione della sua tesi e la stessa la

proclamerà in videoconferenza Dottoressa in Giurisprudenza!

Applausi, brindisi e coriandoli d’oro per questo nuovo traguardo.

Anche se i festeggiamenti saranno lontani e la propria famiglia non potrà gioire davanti ad un traguardo

così importante, Isabella si merita un forte applauso perché con le lacrime agli occhi ha detto: “No, io rimango!”.

Siamo tutti con te in questo giorno, non sentirti sola e ti auguriamo una lunga e brillante carriera da “Avvocato”.

Congratulazioni Dottoressa.