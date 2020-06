Sono iniziati i lavori di alcune opere di urbanizzazione che riguarderanno delle vie di Taurianova, così come nelle frazioni, già programmate da tempo dall’ex Amministrazione Fabio Scionti e resi esecutivi dall’Ufficio Tecnico comunale e dal suo responsabile arch. Antonino Bernava.

In questo momento l’amministrazione retta dal commissario prefettizio dott.ssa Antonia Surace coadiuvata dai sub dott.ssa Domenica Scordo e dott. Salvatore Del Giglio, ai quali va il ringraziamento (elettoralmente disinteressato da parvenza elettorale), così come abbiamo fatto altre volte dove siamo andati, non ultimo il cimitero di Jatrinoli il quale è stato ripulito dopo varie denunce-sollecitazioni sia da parte dei cittadini e in primis da Pino Ciano, responsabile di Rifondazione Comunista. Da quello che abbiamo potuto constatare personalmente, recandoci con il responsabile comunale Angelo Calivi, abbiamo accertato che era stato tutto pulito e integrata la forza del personale addetto al cimitero, già dal 3 giugno scorso. E che a breve inizieranno i lavori di risanamento per alcuni locali.

Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione hanno avuto inizio oggi con la Via VIII settembre dove c’è un problema fognario che sarà completamente rinnovato.

Il merito è dell’Ufficio Tecnico che sta svolgendo con spirito di servizio, portando a termine alcune delle opere già programmate.

Ed approfittiamo di ringraziare…no, stavamo per cascarci anche noi, di non dimenticarsi della via Francesco Sofia Alessio la quale non è più accettabile né tollerabile quella situazione disastrata, così come la Via Gemelli.

(GiLar)