La Proloco Taurianova nel cuore rinvia l’edizione dell’infiorata al prossimo anno, nel 2021. Le ragioni risiedono sul fatto che la data che generalmente viene utilizzata ricade quest’anno nelle elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale. In ogni caso l’edizione che ha avuto successo negli anni precedenti dovrebbe avere una cadenza biennale.

Il presidente Nello Stranges e il segretario Marialuisa Pileggi intervenuti ai microfoni di Appronews, dichiarano inoltre che le attività della Proloco non si fermano anzi, nel campo sociale ci saranno deu giovani taurianovesi impegati nel “Servizio Civile” di quattro unità nel 2020 e di 10 unità nel 2021 (di 6 di Taurianova e 4 in ambito provinciale). Inoltre a luglio di quest’anno in concomitanza con le festività patronali della Madonna del Carmelo, è prevista una sagra.