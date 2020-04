Taurianova, la solidarietà dei carabinieri ad una famiglia in difficoltà economica

Di LL

I carabinieri di Taurianova stanno dimostrando grande attaccamento verso i reali problemi dei cittadini taurianovesi . Inutile nasconderlo ci sono moltissime famiglie che non hanno nessun reddito per poter dare da vivere alla propria famiglia. Consegnare dei viveri a famiglie in difficoltà lo stanno facendo in tanti nella nostra città, compreso l’arma dei carabinieri. Ecco il video dove si vede il comandante della stazione Barranco insieme ad altri militari mentre consegnano dei doni ad alcune famiglie della nostra città .