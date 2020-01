L’acqua a Taurianova è ritornata potabile. Dopo diverse analisi i quali hanno dato esito negativo in merito a condizioni batteriologiche anomale. Di seguito l’ordinanza di potabilità che revoca la precedente sulla non potabilità pubblicata nel sito del Comune. Domani una macchina passerà per le vie del paese ad annunciare il ripristino della normalità dell’acqua per uso domestico.