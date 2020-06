L’operazione anti ‘ndrangheta di oggi, denominata “Helios”, ha creato un terremoto all’interno dell’Avr S.p.A., società privata che si occupa “di vari appalti per la manutenzione delle strade e per la raccolta dei rifiuti”. L’Avr adesso è sotto sequestro per mafia e in amministrazione giudiziaria, insieme alle ditte ad essa collegate. Sono finite sotto indagine 13 persone, tutte indagate a piede libero, tra i quali il presidente del Cda Claudio Nardecchia, il responsabile della sede della città metropolitana Enzo Romeo e la funzionaria Veronica Gatto. Oltre a diversi politici e amministratori di ogni colore politico, si va dall’attuale assessore regionale alle infrastrutture della presidentessa Jole Santelli, Domenica Catalfamo, fino all’ex consigliere regionale del centrosinistra Giovanni Nucera candidato con il Partito Democratico il 26 gennaio scorso, ma non eletto.

LAvr, la holding che si occupa della raccolta rifiuti a Reggio Calabria, è presente anche a Taurianova per quanto concerne la raccolta dei rifiuti e la cura del verde pubblico, nonché alla pulizia di strade ed altro ancora.

Nell’operazione dei carabinieri diretti dal pm Stefano Musolino, Walter Ignazzitto e Alessandro Moffa, coordinati dal procuratore capo Giovanni Bombardieri, è coinvolto anche l’ex sindaco di Taurianova Fabio Scionti.

Lo stesso, eletto nel 2015 da un’ampia coalizione denominata “Taurianova Cambia”, dopo anni di grande tribolazioni politiche venne sfiduciato nel dicembre dello scorso anno, mediante la firma di nove consiglieri (ai sei dell’opposizione, si aggiunsero tre dell’ex maggioranza di Scionti), e da quel giorno il Comune ha un commissario prefettizio in attesa delle nuove elezioni. Ricordiamo pure che l’ex sindaco Fabio Scionti (che era pure consigliere metropolitano), nella notte tra il 4 e il 5 settembre del 2017, subì un grave attentato mediante un ordigno “ad alto potenziale” nel cortile dell’abitazione che ha distrutto completamente la macchina della moglie.

L’ex sindaco di Taurianova da quello che scrive l’accusa avrebbe pressato per l’assunzione di due dipendenti, facendo “da tramite fra la società e gli imprenditori collusi con i clan”.

Scrivono gli inquirenti, “quale pubblico ufficiale ed in particolare quale Sindaco del Comune di Taurianova. abusando della suddetta qualità e dei pubblici poteri ad essa connessi e segnatamente minacciando. talvolta esplicitamente talvolta larvatamente, di assumere una serie di strumentali iniziative potenzialmente pregiudizievoli per la società privata A VR S.p.a.”.

Scionti che non è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa come altri indagati, ma per l’art. 319 co 1 del CP, ovvero per “Induzione indebita a dare o promettere utilità”.

Continuano gli inquirenti, tale assunzione avrebbe procurato ai due dipendenti assunti «l’’immediata l’utilità consistita nel conseguire o indebitamente altrettanti nuovi rapporti di lavoro retribuiti e a sé stesso l’utilità di accrescere il proprio “peso politico…e aumentare il proprio “appeal” elettorale”». I fatti incriminati dalla procura risalgono nei mesi di gennaio e febbraio 2016 commessi a Reggio Calabria.

Ovviamente, si tratta di indagini con il sacrosanto dovere di considerare il tutto (e da parte di tutti senza sciacallaggi inopportuni, viste le prove tecniche elettorali), con la presunzione di non colpevolezza costituzionale, nell’augurio che lo stesso Scionti possa dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati.