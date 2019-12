L’ex sindaco di Taurianova parla dopo l’infelice decisione dei nove consiglieri di porre delle firme per sfiduciarlo e quindi facendolo cadere dalla carica di primo cittadino. Un gesto irresponsabile perpetrato ai danni non solo di un sindaco ma anche della città e di tutti i cittadini. Ora la città sarà commissariata dalla prefettura fino a nuove elezioni e dove ancora Fabio Scionti non ha sciolto le riserve per una sua eventuale ricandidatura. Lo stesso ha dichiarato che per ora inizierà un periodo di riflessione per poi decidere il da farsi per la prossima primavera. Molti cittadini gli stanno manifestando grandi segni di solidarietà per incentivarlo a ritornare alla guida della città.