I commissari delle locali sezioni di Taurianova dell’Udc, Salvatore Leva, e di Fratelli d’Italia, Filippo Lazzaro, in una nota congiunta ritengono doveroso riscontrare l’invito diffuso a mezzo stampa dal coordinatore cittadino della locale sezione di Forza Italia in vista dell’imminente tornata elettorale che interesserà il Comune di Taurianova. Leva e Lazzaro ritengono opportuno che i partiti che rappresentano debbano adoperarsi in questa tornata elettorale, nella politica del fare e del battersi per le idee di legalità e democrazia e non possono che condividere ed accogliere l’appello della locale sezione di Forza Italia. Ritengono che è giunto il momento di gettare le basi per la costruzione di un programma amministrativo nell’interesse dell’intera comunità taurianovese, con l’auspicio che sia fortemente condiviso da tutte le forze politiche di centro destra presenti in Città e soprattutto da tutte quelle personalità che rappresentano la società civile e la parte sana e costruttiva della nostra comunità che riconoscono in questo progetto una valida alternativa alla inadeguata azione della sinistra locale. Leva e Lazzaro confidano in tutti coloro che hanno realmente a cuore il rilancio socio-economico e soprattutto culturale di Taurianova affinchè intraprendano un nuovo percorso di dialogo che consenta di mettere in campo delle liste elettorali competitive, ma soprattutto competenti ed in grado di risolvere gli annosi problemi che oramai da molti anni attanagliano l’intera comunità Taurianovese. Il futuro della nostra Città merita il massimo impegno, non potendo più essere commessi gli errori del passato, dovendo dare spazio ad idee nuove in grado di far rinascere la nostra amata Città, punto di riferimento dell’intero comprensorio della piana di Gioia Tauro.

I Commissari delle locali sezioni di UDC e FDI

Salvatore LEVA – Filippo LAZZARO