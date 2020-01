Il commissario della locale sezione UDC di Taurianova, Salvatore Leva, a nome di tutti gli iscritti esprime grande

soddisfazione e il più vivo ringraziamento ai cittadini di Taurianova per il consenso conseguito dal partito dello scudo crociato, in occasione delle elezioni regionali. Grazie all’attivismo politico della locale sezione e alla sua sensibilità nei confronti delle relative problematiche della città, la cittadinanza ha indirizzato verso il nostro partito le sue simpatie che ci hanno gratificato tanto – afferma Leva – grazie anche ai candidati della lista circoscrizione sud abbiamo ottenuto un ottimo risultato nella Città di Taurianova voti 488 pari al 8,50% e in provincia voti 24.186 pari al 11,15% e “prima lista regionale del partito”, con il contributo del segretario Francesco Tallarico , del vice segretario Luigi Fedele e con la spinta propulsiva del segretario nazionale Lorenzo Cesa che non ha mai fatto mancare il proprio appoggio ai calabresi, riuscendo questa grande squadra a fare eleggere due consiglieri regionali, Nicola Paris per la circoscrizione sud e Giuseppe Graziano per la circoscrizione nord, a loro Leva formula i migliori auguri di buon lavoro. “Una circostanza che conferma l’ottimo lavoro che il partito dell’Udc ha prodotto in città, che continuerà a produrre con maggior forza e che proseguirà il nostro impegno nell’agone politico nell’affrontare il problemi dello sviluppo socio-economico a favore dell’intera comunità taurianovese. A breve l’attendono delle sfide importanti affinchè si possa ritornare agli antichi fasti.