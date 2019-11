Abbiamo ricevuto molte segnalazioni a seguito dei disagi del maltempo di questi giorni, un evento straordinario di piogge che ha colpito tutto il territorio calabrese. In due giorni due allerte ai massimi livelli diramati dalla Protezione Civile della Calabria, e in molti casi ancora una volta, questo territorio regionale si è trovato impreparato.

I dissesti idrogeologici della martoriata terra calabrese non sono nuovi, anzi sembrano che gli stessi siano delle condizioni di limite dell’irrisolvibile.

Vi mostriamo un video che inviatoci da alcuni abitanti della “Contrada Vatoni” di Taurianova, allarmati e preoccupati perché isolati a causa dei recenti giorni di maltempo.

Dai messaggi che abbiamo letto sembra quasi che la disperazione sia mista alla paura degli abitanti della contrada ogni qualvolta ci sia un’allerta meteo. Ci hanno scritto che c’erano sei famiglie isolate e che altri hanno delle case di campagna. La situazione insomma, non è delle migliori dovrebbe, diciamo, dovrebbe essere risolta, certamente nessuno ha la bacchetta magica, ma qualcosa dovrà pur essere fatta, almeno per tranquillizzare la gente.

Ovviamente ogni volta che segnaliamo non è un attacco all’Amministrazione né al sindaco Fabio Scionti e non chiediamo dimissioni, ma risoluzioni, a scanso di equivoci, non facciamo politica né vogliamo sostituirci alla politica come ai politici, siamo solo dei “portavoce” del territorio e della gente. Diamo quella voce che altri non riescono a far raggiungere a chi di competenza ed a chi, in un certo qual modo, potrebbe fare qualcosa di risolutivo e si spera che sia di definitiva fattezza.