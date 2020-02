L’Inter Club Taurianova “Tommaso Luvarà” vicina ai disabili. Torna l’appuntamento annuale dei soci Inter Club Taurianova con la beneficienza. L’Associazione benefica ha regalato al gruppo dei volontari “Il Cuore che Sorride” di Taurianova una stampante multifunzione.

Un gesto piccolo ma colmo di significato, un contributo al loro benessere, un dono che ha lo scopo di migliorare il progetto di vita delle persone affette da disabilità. Alla presenza dei soci, il Presidente dell’Inter Club Taurianova ”T.Luvarà”, ha consegnato al Presidente dell’Ass. Il Cuore che Sorride sig. Giovanni Nicita la stampante. Nel corso dell’incontro il Presidente dell’Inter Club, Arch Giacomo Carioti riscontrando la necessità della stampante, ha evidenziato come per i ragazzi dell’Ass. Cuore che Sorride sia fondamentale nell’organizzazione delle attività formative che consentono di favorire lo sviluppo educativo.

I Volontari potranno avere ora a disposizione, nell’attività ludico-didattica quotidiana anche una stampante per i lavori di gruppo.