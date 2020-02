Stamani una testata regionale, a caratteri cubitali, ha riportato una notizia assolutamente fuori da ogni logica di verità. Una mia presunta candidatura a sindaco della città di Taurianova andando pure oltre nella fantasia, ovvero che, “qualora l’ex primo cittadino decidesse di ricandidarsi, non avrebbe più il suo appoggio”. Notizia priva di ogni fondamento in quanto con Fabio Scionti sono stato assessore fedele e ho avuto l’onore di appartenere alla sua giunta insieme ad un progetto denominato “Taurianova Cambia”. Quindi, sia a nome mio che a nome del movimento cui appartengo “A testa alta”, respingo ogni singola parola scritta dall’articolista in quanto notizia assolutamente non corrispondente alla verità per una giusta e corretta informazione.