Taurianova cambia… Ora davvero, pare, almeno guardando il manto stradale. Difatti, da poco, è stata sistemata la perdita di acqua che, da tempo, insisteva su via Francesco Sofia Alessio. Un intervento, svolto in tempo celere, che attendeva di essere fatto già da novembre scorso, ma che l’Amministrazione Scionti ha sempre trascurato.

Ma non è tutto. Infatti sono stati avviati i lavori per la manutenzione delle strade cittadine ridotte, per l’incuria di chi ha amministrato, ad uno stato fatiscente (stato più volte da me denunciato, in veste di Consigliere comunale, alla precedente Amministrazione piddina) a causa delle numerose falle aperte sull’asfalto e che da qualche giorno vengono ripristinare e liberate dalle transenne. Un’azione, questa, che non ha costi esorbitanti ma che, comunque, vede, finalmente, il danaro pubblico speso per rendere un servizio indispensabile ai cittadini tutti, senza bisogno di intermediari. Un’operazione che servirà non solo ad evitare intasamenti del traffico automobilistico e a rendere più agevole il percorso pedonale, ma servirà anche ad evitare che qualcuno possa farsi male e che le casse comunali siano dissanguate da cause per risarcimento danni a mezzi o persone.

Alla luce di ciò, invito i cittadini, in questi pochi mesi che ci traghetteranno ad una nuova amministrazione politica, ad avere fiducia e a segnalare ogni disservizio in cui incapperanno durante la loro quotidianità.

Maria Teresa Perri

già Consigliere comunale