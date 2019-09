Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Taurianova hanno svolto un servizio di controllo del territorio mirato alla prevenzione e repressione del consumo e lo smercio di sostanza stupefacente e dei reati in materia di armi. In particolare, i militari della sezione radiomobile della compagnia, nel corso di un servizio di pattuglia, hanno arrestato Francesco Abramo, 32 enne di Taurianova, già gravato da precedenti di polizia, poiché è stato trovato in possesso di 550 grammi circa di marijuana già essiccata e pronta alla vendita. L’uomo, è stato fermato a bordo della sua autovettura sulla Sp1 di Taurianova, e dopo un’accurata perquisizione è stato sorpreso con la droga all’interno del vano motore. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del giudizio di convalida.