Così si esprime Francesco Modafferi, coordinatore cittadino di Forza Italia

Mancano ormai meno di tre mesi alla data presunta per le prossime elezioni comunali e crediamo, quindi, sia giunto il momento di assumere quel ruolo di leadership di Forza Italia nel Centrodestra che le è stato riconosciuto dal consenso popolare nelle varie tornate elettorali svolte negli ultimi anni.

In virtù di questa grande responsabilità del partito, e in qualità di Coordinatore Cittadino, ritengo opportuno fare chiarezza e mettere un po’ d’ordine alle numerose chiacchiere distorte che qualcuno sta facendo circolare volutamente; i cittadini devono sapere che Forza Italia è una, più compatta che mai, e sta lavorando con ottime possibilità di riuscita affinché il Centrodestra, alle prossime elezioni Amministrative, si presenti quanto più possibile unito e coeso.

Certo non dipenderà solo da Forza Italia creare i presupposti perché questo avvenga, tuttavia, abbiamo buone ragioni per credere che il nostro invito sarà accolto con entusiasmo da quasi tutti i partiti del Centrodestra, nonché dalla totalità dell’elettorato di Centrodestra che non ama le divisioni e le contese intestine.

Oggi, come ieri, Forza Italia rappresenta il partito dei moderati e con convinzione si propone come collante di idee e iniziative che possano coinvolgere tutti i rappresentanti dei partiti che si riconoscono in un Centrodestra liberale e moderato e che, nella nostra area geografica, rappresenta di gran lunga la maggioranza degli elettori.

Forza Italia non ama i toni esasperati e non tollera coloro che attraverso messaggi destabilizzanti e strumentali tentano di trasformare ogni situazione e ogni tornata elettorale in un campo di battaglia, trasformando gli avversari politici in nemici da combattere e “abbattere” utilizzando attacchi verbali che il il più delle volte sconfinano sul piano personale.

A Taurianova dobbiamo porre FINE AL TEMPO DEI VELENI E DELLE GUERRE; per quanto ci riguarda non presteremo il fianco a polemiche inutili, ad isterismi e attacchi alla persona, proporremo, invece, a coloro che nel Centrodestra dimostreranno di avere veramente a cuore le sorti della nostra Città, un tavolo di lavoro capace di rilanciare con garbo, educazione e serenità una vera idea innovativa della politica.

Punteremo prima di tutto ad un progetto di rinnovamento culturale che ponga le basi per un’azione di rilancio della Città, partendo da un agire politico caratterizzato dallo spirito di volontariato simile a quello che si vive nel mondo associativo, dove TUTTI i partecipanti si sentano protagonisti e responsabili allo stesso tempo facendo prevalere il valore della squadra, che dovrà essere formata da uomini e donne che saranno capaci di prendere un impegno serio con i cittadini, con i partiti e con l’intera coalizione.

Bisognerà riportare la politica vicina alle esigenze della gente proponendo un dialogo costante con tutti cittadini, con le associazioni, con i giovani e con i commercianti che rappresentano il vero cuore pulsante dell’economia cittadina e che mai come in questo momento vivono una situazione a dir poco drammatica. Attraverso l’ascolto delle loro idee e dei loro suggerimenti provare tutti insieme a ridare slancio e dignità al loro lavoro e un senso concreto ai loro sacrifici.

Per fare tutto questo bisogna avere il coraggio e la forza di dire basta all’uomo solo al comando, basta all’egoismo di chi, in nome del proprio IO, ha incoscientemente distrutto la nostra città.

A coloro che vivono nel loro smisurato egocentrismo, diciamo che noi preferiamo La Squadra, formata da persone capaci di prendere un impegno serio con i cittadini, con i partiti e con l’intera coalizione.

All’interno di questa nuova idea della politica dovranno emergere, finalmente, le competenze e le professionalità dei nostri concittadini; saranno i benvenuti coloro che intendono mettersi in gioco con spirito di sacrificio e senso di appartenenza.

Mai come questa volta il ritorno ai partiti sarà fondamentale poiché, con grande senso di responsabilità, i vari rappresentanti dovranno farsi garanti IN TUTTI I SENSI dei candidati che proporranno nelle liste, e soprattutto avere la capacità di porre fine alla prassi consolidata della partecipazione di liste civiche realizzate ad personam per l’occasione.

Alla luce di quanto sopra, e non ritenendo più prorogabile l’inizio dei lavori del tavolo di centro destra, come Coordinatore Cittadino di FI di Taurianova, intendo dare il via ad una serie di incontri con i rappresentanti dei partiti di Centrodestra che dimostreranno interesse e disponibilità ad avviare la programmazione di una nuova stagione amministrativa unitaria per la nostra Città.

Il Coordinatore FI Cittadino

Francesco Modefferi.