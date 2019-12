La fase di preselezione si svolgerà simultaneamente in tutte le scuole partecipanti, con inizio alle ore 11:00 del 4 dicembre 2019, e avrà una durata di 45 minuti. I questionari saranno costituiti da 30 domande a risposta multipla, ciascuna con 4 possibili risposte ,e saranno suddivise in tre livelli di difficoltà crescente, ognuno composto da 10 domande. Il docente responsabile avrà cura di registrare l’orario di consegna dei questionari da parte dei singoli partecipanti . I questionari verranno valutati dal docente referente. Visti i risultati pervenuti dalle scuole, a insindacabile giudizio delle Giurie di Preselezione di ciascuna sede interregionale, per ciascuna scuola partecipante saranno ammessi alla Gara Interregionale fino a un massimo di quattro studenti nella categoria Junior 1 (scuole secondarie di primo grado) e fino a un massimo di tre studenti nella categoria Junior 2 e di tre studenti nella categoria Senior (scuole secondarie di secondo grado), purché la valutazione conseguita dagli studenti sia risultata superiore a 50/90 per la categoria Junior 1, a 52/90 per la categoria Junior 2 e a 58/90 per la categoria Senior. Il Comitato Organizzatore Nazionale si riserva, con decisione motivata, di aumentare il numero massimo di ammessi alla Gara Interregionale per ciascuna scuola, e/o di modificare il limite minimo della valutazione necessaria per l’ammissione alla Gara Interregionale. I nomi degli ammessi alla Gara Interregionale 2020 saranno resi noti entro lunedì 23 dicembre 2019 sul sito www.olimpiadiastronomia.it e sul sito della Società Astronomica Italiana (www.sait.it). Tale comunicazione avrà valore ufficiale. Contestualmente saranno comunicate le sedi in cui si svolgerà la Gara e le modalità di svolgimento della prova.