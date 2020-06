Dopo un ulteriore sollecito da parte dei commercianti ambulanti che operano sul mercato di Taurianova e che lamentano, ormai da due anni, danni economici e problemi alla viabilita’ , da quando l’allora amministrazione comunale ha pensato bene di riorganizzare il mercato cittadino, situandone gran parte su una delle vie principali della citta’. Essi infatti, hanno fin da subito manifestato il loro dissenso, fornendo motivazioni più che valide e alle quali il tempo ha dato oltremodo ragione.

Oggi, sottolineano gli stessi, la situazione non e’ piu’ sopportabile, i guadagni sono sempre minori e la gente, stanca di non riuscire a trovare parcheggio nelle zone contigue, rinuncia ormai alla consueta passeggiata del giovedi, dando il colpo definitivo ad un settore che stenta fortemente a riprendersi, dopo lo stop forzato dovuto alla circolazione del virus che ha causato il diffondersi della covid-19.

I commercianti chiedono quindi che il mercato riprenda in parte l’originaria struttura, liberando dagli ingorghi dovuti alla loro presenza la via senatore lo schiavo, ripristinandone la viabilità.

Io intendo essere portavoce, ancora una volta, delle problematiche e delle sollecitazioni da parte del segretario regionale dell’ana, zona del basso tirreno, Corica Antonino, il quale mi ha contattato per esporre il problema e le lamentele continue dei colleghi. Chiedo dunque al commissario prefettizio, dottoressa Surace, e al responsabile di settore, di intervenire con prontezza ed incisività sulla questione.