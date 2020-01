Il 21 gennaio scorso, la dirigente dell’ Istituto Comprensivo “ Monteleone -Pascoli” di Taurianova, prof.ssa Maria Carmela Muscolino, nell’aula Magistri della scuola Primaria Monteleone e, successivamente nell’aula Musikè della scuola media di primo grado, con la collaborazione del Tenente Marco Dantonia CTE NOR e del Maresciallo Maggiore Salvatore Barranco CTE Stazione Carabinieri di Taurianova, ha promosso due incontri volti a informare i giovani studenti sulle tematiche del bullismo e cyberbullismo.

Si è trattato del primo di una serie di convegni aperti al territorio e, in primis alle famiglie, che intendono illustrare le iniziative sinergiche messe in campo dalle Istituzioni per combatter il dilagare di tali fenomeni nella cui rete cadono spesso gli adolescenti.

L’istituto ha in atto, peraltro, la conduzione del progetto “ Noi Non Bulliamo” la cui referente, Grazia Cosentino, è insegnante dello stesso Istituto.

Si è discusso, dunque, di quale siano i caratteri che più frequentemente si riscontrano nel bullo e nella vittima da lui prescelta, ma anche del significativo ruolo che assumono gli spettatori, nonché il contesto familiare e culturale in cui ciascun attore si forma.

È emerso chiaramente come tutti siamo chiamati a contribuire per arginare e combattere tale disagio: in particolare si è riflettuto sull’importanza che ha la scuola , come luogo di accoglienza e di osservazione. L’obiettivo non sarà solo di informare su cosa sia il bullismo, ma anche di quale sia la sua diffusione e la preoccupazione che il suo veloce propagarsi suscita nella società civile.

È proprio per questo che le Istituzioni affiancano la scuola, fornendo servizi di supporto e strumenti che possano sinergicamente consentire di affrontare il problema nelle sue innumerevoli sfaccettature.

Da sempre l’Istituzione scolastica si è posta l’obiettivo di educare i giovani al raggiungimento della consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri, promuovendo la cultura della legalità e il rispetto delle regole del vivere civile e nello stesso contesto educativo la legalità non consiste solo nell’adesione formale ai vari progetti, bensì nell’inserire queste tematiche nella progettazione ordinaria dell’intero Istituto, valorizzandone la dimensione formativa. Fondamentale è l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione che, in ottemperanza agli ordinamenti, viene programmato e svolto nell’ambito delle discipline storico-sociali.

Bullismo, cultura della legalità, social network e ruolo delle istituzioni, sono solo alcuni degli argomenti trattati nel corso dell’incontro dai Carabinieri in sinergia con la Dirigente Scolastica Dott.ssa Maria Carmela Muscolino e l’ insegnante referente.

Tanti i temi trattati dai Carabinieri, incalzati dalle domande degli studenti che hanno mostrato vivo interesse al confronto.

In particolare agli studenti, figli dell’era dei social, è stato spiegato come gestire con prudenza i rapporti interpersonali attraverso gli strumenti tecnologici che oggi si hanno a disposizione.

I giovani della primaria e della media di primo grado hanno rivolto anche domande sulla giornata tipo del Carabiniere e come si possa coniugare l’impegno professionale con quello familiare e ciò ha dimostrato come i ragazzi si sentano vicini alle forze dell’ordine, tutori della loro sicurezza.

La scuola “ Monteleone – Pascoli” sta lavorando nella direzione di condividere esperienze didattiche e percorsi educativi, allo scopo di fornire a tutti strategie efficaci. Questa “mobilitazione” risponde alle sollecitazioni della legge 71/2017 e vede la sua realizzazione grazie a iniziative come queste, considerandole, ormai sempre più, come punto di riferimento per un tessuto sociale strutturato, inclusivo di quanti vivono con malcelato disagio la propria quotidianità.