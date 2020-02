Nell’ambito dell'”Operazione Polo Solitario” è stata revocata la misura dell’obbligo di presentazione giornaliero alla P.G. emessa dal GIP, dott. Alberto Romeo, nei confronti di Teresa Ammendola accusata perché, in qualità di dipendente del Poliambulatorio con la qualifica di infermiera professionale, avrebbe attestato falsamente e con modalità fraudolenta, la presenza in servizio in un orario in cui, invece, sarebbe stata assente.

In seguito all’interrogatorio di garanzia il GIP ha accolto la richiesta dell’avvocato Antonino Napoli il quale aveva evidenziato che, proprio grazie alle dichiarazioni dell’indagata, sarebbero venuti meno i gravi indizi di colpevolezza e che la stessa attività tecnica avrebbe dimostrato l’effettiva attività lavorativa della sua assistita, mai notata o ripresa fuori dalla struttura del Poliambulatorio in orario di servizio.

Il GIP, dott.ssa Anna Laura Ascioti, nonostante il parere contrario del P.M., dott. Giorgio Panucci, ha revocato la misura “attesa la modesta gravità della condotta ascritta all’indagata, e rilevato che le informazioni acquisite in sede di interrogatorio di garanzia hanno permesso di chiarire che gli addebiti sono, probabilmente, fondati su alcune discrepanze tra i dati registrati mediante l’utilizzo del badge e le risultanze dell’archivio cartaceo dei fogli di presenza”.

L’indagine che aveva portato, nei giorni scorsi, all’emissione di alcune ordinanze cautelari è stata condotta dalla compagnia della Guardia di Finanza di Palmi, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, diretta dal Dott. Ottavio Sferlazza, e, grazie all’ausilio di attività tecnica di intercettazione, riprese video, mirati servizi di osservazione, pedinamento e controllo e riscontri documentali, avrebbe consentito -secondo gli inquirenti- di individuare plurime e reiterate condotte fraudolente poste in essere da numerosi dipendenti dell’ASP di Reggio Calabria, in servizio presso il Polo Sanitario di Taurianova, i quali, pur facendo risultare la regolare presenza in servizio, erano soliti assentarsi dal posto di lavoro in maniera del tutto ingiustificata e sistematico.