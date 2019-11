Il Comitato della Croce Rossa Italiana di Taurianova ha organizzato dal 19 Ottobre al 3 Novembre il 1° corso per “Operatore nel settore Emergenza” (OPEM) per Trenta volontari CRI, della durata di circa 20 ore con una esercitazione modulare finale. Il corso, è stato fortemente voluto dalla presidente Emanuele Fazzalari, allo scopo di implementare, con nuovi operatori l’area “emergenze”.

Le lezioni teorico-pratiche hanno visto un team di istruttori e docenti integrato con le diverse realtà del territorio, con il supporto fondamentale degli Istruttori nazionali di protezione civile del Comitato CRI di Taurianova, Carmelo Fazzalari ed Emanuele Fazzalari oltrechè da istruttori nazionali di Protezione civile dei Comitati di Reggio Calabria, Lamezia Terme, Vibo Valentia. Alla fase teorica ha partecipato personalmente come docente di “anti infortunistica e antincendio” il delegato Regionale Attività di Emergenza Croce Rossa Italiana Calabria Vol. Gianpiero Velonà, e alla fase teorica riguardante le comunicazioni radio il Delegato Regionale alle Telecomunicazioni Croce Rossa Italiana Calabria vol. Simeone Cardamone.

Gli aspiranti “Operatori nelle emergenze” hanno appreso nelle 20 ore circa di lezione le diverse modalità di gestione di emergenze e incidenti a livello locale, regionale e nazionale in concorso con altri enti e istituzioni dello Stato, l’allestimento di strutture sanitarie del tipo speditivo su base mobile e campale (Tenda di P.C. autostabilizzante), la gestione di incidenti di diversa tipologia, alcune nozioni di base sulla normativa del Sistema Nazionale di Protezione Civile, di topografia e di trasmissioni radio e infine gli aspetti di carattere etico e psicologico connessi con un emergenza o calamità naturale svolti dalla psicologa Vol. Sandra Marzano del Comitato CRI di Monasterace.

Domenica 3 Novembre, al termine del ciclo teorico nel corso di una esercitazione, tenuta nell’ area antistante i locali del Comitato CRI di Taurianova in piazza A. Moro, i discenti hanno messo in pratica le procedure standardizzate di emergenza, pianificato un intervento per un incidente di piccola entità e montato alcune componenti campali per l’allestimento di una tendopoli (tende modulari, generatore di corrente elettrica….). Quest’ultime attività sono state realizzate con il concorso di materiali della Protezione Civile della Regione Calabria. Con l’esame finale è terminato il corso OPEM e il Comitato CRI di Taurianova potrà disporre di ulteriore personale volontario CRI da impiegare in caso di emergenze nell’ ambito del sistema nazionale e locale di Protezione Civile a fianco di altre realtà istituzionali e del mondo del volontariato.