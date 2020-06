Le prossime elezioni comunali, non saranno elezioni amministrative normali, dopo l’esperienza Covid-19, per molti versi ancora in corso.

I teatrini della politica, invece, sono sempre gli stessi, come se i cittadini taurianovesi, stessero lì a digerire tutta la minestra, la solita minestra politica, che gli si presenta.

Ebbene, il nostro Movimento è convinto che il tempo del rinnovamento sia arrivato, perché le solite classi dirigenti sono portatori di una politica che ha già portato al dissesto il Nostro Comune.

Gli argomenti politici da trattare, sono numerosi, da come si è arrivati al dissesto con deliberazione del Consiglio Comunale n.66 del 23/11/2017; all’ammontare dei debiti da massa passiva cioè 11.918.171,47 euro come da deliberazione n.1 del 14/01/2020 della Commissione Straordinaria, tra l’altro debiti da aggiornare; alle possibilità che consente il bilancio del Comune; alle opere pubbliche in corso d’opera e le fonti per finanziarle; alle agevolazioni da sfruttare; ai servizi fondamentali; all’attenzione sulle fasce deboli e disabili; ai tributi comunali,Agricoltura, e molto altro.

Pertanto chiediamo, e pensiamo che lo chieda e lo pretenda la città di Taurianova, un momento di trasparenza e chiarezza, e cioè, che alle prossime elezioni comunali, i vari candidati a Sindaco, di tutti i colori, “faccia a faccia” si confrontino, in un dibattito condiviso, magari a Piazza Italia, spiegando quello che hanno fatto per Taurianova e ciò che intendono fare per la Nostra città. E’ un atto dovuto alla città e sarà la festa della politica della trasparenza. Già un’esperienza simile è stata fatta al Comune di Cittanova, pochi mesi fa.

Confrontarsi pubblicamente, eleverebbe la qualità politica della Nostra Taurianova