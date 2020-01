I have a dream diceva Martin Luther King, noi abbiamo un sogno, un sogno che ha le sembianze di un palazzetto ove praticare lo sport al coperto che più piace a noi dei nostri ragazzi e ragazze.

Questo paese, Taurianova, sta sempre più scivolando lungo un interminabile pendio, e purtroppo non si vede il fondo e solo quando si arriverà al fondo si può iniziare la risalita. La politica prima e lo stato dopo hanno abbandonato prima noi (ormai avanti con l’età) ed ora i nostri ragazzi che praticano i cosiddetti sport minori di squadra.

Sport minori di squadra che tanta soddisfazione ci danno a chi con sapienza, dedizione e impegno giornaliero si dedica a tantissime ragazzine e ragazzini che praticano in modo silenziosa pallavolo, pallacanestro, tiro con l’arco e tanti altri.

I politicanti taurianovesi o presunti tali non hanno sterzato verso la politica giovanile mirata a far crescere sani i ragazzi che praticando “sport minori di squadra” e che si sono allontanati da quelle “aree grigi” che ognuno di noi conosce bene. L’unico sport per i ragazzini taurianovesi, ritenuto erroneamente il faro portante di ogni attività, è stato da sempre il calcio. E le ragazzi? Non si hanno notizie di attività sportiva di gruppo fino a poco tempo fa.

Oggi la situazione sta cambiando solo ed esclusivamente grazie ad un piccolo gruppo di ragazze e ragazzi, sapientemente guidate da un NON Taurianovese” che creato una società sportiva dilettantistica di pallavolo, la School Volley Taurianova. Piccola società dilettantistica che aggrega tantissimi ragazze e ragazzi taurianovesi con età che va da 5-6 anni fino ai 18-19 anni legati dalla passione che solo un sport minore di squadra può dare, stare insieme e diversarti.

Certamente una piccola società di volley che ha ottenuto eccellenti risultati sporti sia a livello provinciale, regionale e nazionale, formando atlete e atleti che ben si distinguo a livello regionale tanto da far parte delle rappresentative calabresi che si confronta a livello nazionali con le altre regioni.

Sabato 04 gennaio 2020 alla palestra dell’istituto ITCG “F.G. Gemelli Careri”, vi sarà l’ennesima finale di una competizione di volley dove la School Volley Taurianova cercherà di ottenere un nuovo trofeo, quello della “Coppa Territoriale Maschile Sergio Sorrenti”, coppa prestigiosa per la pallavolo della provincia di Reggio Calabria.

Questo evento ha una enorme pecca per chi andrà a seguire i propri ragazzi, dovremmo farlo seguendo l’evento sportivo in piedi oppure con le sedie portate da casa (sic!). Non immaginiamo i genitori di chi accompagnerà la squadra ospite: si prova molta vergogna (?).

Questo è assurdo per una cittadina come Taurianova a non avere una piccola struttura (palazzetto) ove far svolgere eventi sportivi per lo sport al coperto.

Oggi in comune troviamo i rappresentati dello stato ad amministrare (D.ssa Antonia M.G. Surace, Dott. Salvatore Del Giglio, D.ssa Domenica Scordo), chi più di loro possono sollevare e dare un impronta significativa allo sport a Taurianova, attraverso il contatto diretto con il Ministero degli Interni e far realizzare un piccolo palazzetto (non il PalaCalafiore) con i fondi PON, PAC, Inclusione sociale, ecc, seguendo lo stesso iter che è stato fatto per la realizzazione della Casa della Musica” a Delianuova.

Il luogo ove realizzarlo c’è, senza espropriare nessuno, l’importo dovrà essere contenuto in quanto, oggi, i palazzetti sono tutti in materiale prefabbricato… I have a dream diceva Martin Luther King,

Infine auguriamo un buon anno a tutti ricordando che “Un giorno la paura bussò alla porta. Il coraggio andrò ad aprire e non trovo nessuno”.

Abbiate il coraggio ed aiutare le giovani generazione che voglio un futuro diverso da quello che gli viene preconfezionato.

Lettera Firmata